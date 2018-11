La relación de Laura Zapata con su familia está llena de tropiezos y desencuentros, pero lo que pocos sabían es que la actriz guardara tanto resentimiento en contra del papá de Thalía, el doctor Ernesto Sodi, quien fuera su padrastro.

En el programa ‘Hoy’, la mexicana contó sin tapujos los amargos recuerdos de la infancia que guarda del padre de sus medias hermanas.

“No me quería desde niña. Era una persona con unas fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos y que no quería ruidos”, recordó la artista. “Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo a mi mamá ‘no quiero niña’, una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?”, agregó.

No conforme con eso, Laura Zapata describió a Sodi, quien murió cuando Thalía tenía apenas 5 años, como una persona ‘abusiva y alcohólica’. “Se murió realmente de cirrosis hepática”, aseguró la actriz.

La relación con su padrastro era tan conflictiva, que la villana de ‘Rosalinda’ se vio forzada a mudarse con su abuela Eva Mange, desde los 3 años. Algo que en un principio la afectó mucho, pues se sentía dejada de lado por su madre.

TE PUEDE INTERESAR: Mayeli Alonso revela ‘traición’ de Kenia Ontiveros tras su divorcio

“Cuando yo tenía tres años, mi mamá, y obviamente pues mi papá porque era un hombre solo (que) no podía pues llevarse a vivir a una niña, me dejó con mi abuela. Yo creo que una niña siempre piensa en que dónde está su mamá y quiere estar con su mamá y persigue a su mamá y desea de alguna manera ser tomada en cuenta por su mamá, por la que la parió. Pero, pues, mi madre cuando me dio a luz era muy chica, era muy joven y, bueno, pues de repente se casó con una persona espantosa y esa persona le dijo ‘no, niña no’ y tuvo como muchas mujeres en México pues que apechugar”, explicó Laura.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >