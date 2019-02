View this post on Instagram

A mi sí me gusto la película #roma Roma, la acabo de ver… “entrañable”, me remontó a muchos momentos de mi vida. Yo también tuve una Cleo 👏🏻👏🏻👏🏻 y formó parte de mi familia … les deseo la mejor de las suertes 👏🏻👏🏻👏🏻