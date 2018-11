La actriz Laura Zapata perdió el pudor y causó furor en Internet al publicar una candente foto en donde aparece desnuda.

Laura, de 62 años se unió a una gran parte de famosos que pretenden recabar fama y popularidad mostrándose con muy poca ropa, o como lo hizo Zapata, exhibiendo su cuerpo ‘como Dios los trajo al mundo’.

Esta vez, decidió publicar una impactante imagen que fue tomada varios años atrás.

En la jugosa postal, la hermana de Thalía luce sentada en el piso, tapando con sus manos sus pechos y cubriendo parte de sus piernas y abdomen con una manta roja.

Sin embargo, deja ver más de la cuenta, derrochando sensualidad y belleza.

Esta inusual publicación hace ver una parte de Laura que literalmente pocos conocían, desde el plano físico, hasta el artístico, ya que en su cuenta de Instagram siempre ha procurado moderar las fotos que sube.

La llamativa imagen sacudió a los usuarios, quienes respondieron dándole a la actriz de teatro y televisión más de 4,000 ‘Me gusta’.

Asimismo, los ardientes comentarios no tardaron en aparecer.

“Eres mi amor platónico”, “bella y exitosa”, “monumento de mujer”, “esos ojazos. Tan bella mi señora”, “siempre guapa y elegante”, “eres la villana más guapa y la mejor”, “divina”, “uy, qué clase”, le dijeron a la villana de María Mercedes.

Y otros dijeron: “Hasta con poca ropa… no cualquiera”, “con clase siempre”, “eres una mujerona”, “fina, elegante y con mucho porte”, “qué foto tan sensual. Me enamoré”, “qué sexy, Laurita”, “¿Angélica María? Tú más hermosa… Doña”, “usted es una emperatriz de la belleza”, “mis respetos. Usted se mira muy bien… déjeme decirle que hasta mejor que sus hermanas. Muy guapa… usted cuenta con muchos admiradores, yo me cuento entre uno de muchos”.

Y los piropos seguían: “Usted ha sido como el vino. Pues con mi respeto, a su edad está más hermosa que antes. La madurez le ha sentado muy bien”, comentaron algunos de los usuarios.

