Luego de darse a conocer que una de las hermanas de Thalía había puesto a la venta algunos bienes de su madre, la señora Yolanda Miranda, a casi 7 años de su muerte, es la actriz Laura Zapata, otra de las hermanas de la intérprete de “Amor a la mexicana”, quien da su opinión al respecto.

“¡A caray, qué barbaridad no, bueno, que con su pan se lo coman!”, dijo Zapata a diversos reporteros durante un evento en la Ciudad de México.

“El hombre calabaza, pues han de necesitar mucho ¿no?, yo creo que están muy necesitadas, yo como toda mi vida he trabajado tanto y como todo lo que yo tengo nadie me lo ha regalado y nadie me lo ha dado, sino mi trabajo, mi disciplina, mi labor, entonces está bien”, agregó.

Al cuestionarle si estaría dispuesta a luchar por esas obras, Laura comentó: “eso está en manos de mis abogados. Cuántos años tenemos sin poder repartir la herencia porque yo lo que pido es que hagan las cuentas claras nada más. La herencia todavía (legalmente) no se reparte, pero pues ya se la repartieron (entre ellas)”.

Al respecto de su sentir ante esta decisión de sus familiares, la actriz comentó: “no me duele porque son acciones externas a mi conducta, solo las observo y lo podría calificar como pues han de tener necesidad”.

Finalmente, sobre si a Thalía no le interesaba conservar las cosas de su madre, Zapata dijo: “pues yo creo que sí, no les importa, entonces pues lo venden, pero pues ahora sí que cada quien su Rock and Roll. Yo creo que sí (sabe de la venta) son uña y carne, son del mismo grupo emocional, son del mismo grupo, ellas sí son hermanas completas, yo nada más la mitad y esa es sangre enemiga”.