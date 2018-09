Laura Zapata apunta contra Thalía y su #ThalíaChallenge

A Laura Zapata, el #ThalíaChallenge no le cae muy bien. Y cree que estos tipos de desafíos no aportan a la sociedad. Los retos deberían ser “trabajar para los que nos necesitan” dijo la reconocida actriz durante una caminata contra el cáncer en la Ciudad de México.

Es que Zapata, conocida actriz por su papel en la telenovela mexicana Maria del barrio (1995), y media hermana de Thalía, tiene diferencias con ella y los retos virales que la cantante popularizó en internet. Y según informa El Sol de Puebla, Laura Zapata las expuso en el programa de TV Ventaneando.

“Yo tengo mis retos y el reto mío de hoy es apoyar a los niños con cáncer. Es un reto muy importante como ciudadana, mexicana y mujer, venir y decirles a los niños con cáncer: ‘te quiero, estoy aquí contigo’. Hay que trabajar para los que nos necesitan. No ‘ay, qué linda soy yo, qué preciosa'”, expresó Laura Zapata.

Todo esto se debe a que Thalía sigue convocando multitudes con su #ThalíaChallenge, ese video que nació luego de un en vivo que realizó la cantante mexicana con sus fans, donde les preguntaba “¿me oyen, me escuchan, me sienten?” que se viralizó en las redes sociales.

Además, Thalía ya monetizó el momento sacando una canción “Me oyen, me escuchan” que se puede adquirir en las plataformas digitales, informa People en Español y ya se encuentra entre los top 10 de rankings de música en iTunes.

Según reporta Agencia El Universal, Thalía recibió duras críticas luego de dar a conocer sus aspiraciones para conseguir el récord Guinness con el “flashboom” (el tema mix viral “Me oyen, me escuchan”), por lo que le señalaron, debería de conseguir los logros por mérito propio.

Fue así que de una estrofa “sin ton ni son”, comentan, con la ayuda de un DJ se convirtió en un pegajoso remix “marketinero”, que ahora busca el Guinness World Record.

Como no podía ser de otra manera, la cantante invitó -a través de las redes sociales- a todos sus seguidores a realizar una coreografía masiva con el tema, pero las críticas no se hicieron esperar pues para algunos es algo no acorde a su edad.