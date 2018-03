Me permito de agradecer a todos los que están apoyando esta canción que amo tanto, y que hoy en tan solo 2 días ha logrado tener 2 millones de views! Estoy súper feliz coño! GRACIAS @gentedezona @sergiogeorge #nadiehadichoGDZ

