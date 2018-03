Laura Pausini da un poderoso consejo: ‘Hazte Sentir’ (FOTOS Y VIDEO)

#fattisentire é partito così e domani sarà fuori ovunque. Lo faccio volare perché lo voglio proteggere e proteggerlo significa lasciarlo libero di raggiungere chi lo sta aspettando proprio adesso. Grazie ai giornalisti che mi hanno accompagnata oggi e grazie a tutte le persone che lavorano con me e credono in questo disco: Fabrizia la mia manager, Rosaria suo e mio braccio destro, Nicole 🖤, Sílvia e mio Babbo, la @warnermusicitaly, e tutto lo staff di Goigest capitanato da colei che mi ha proposto di viaggiare nel cielo con la mia musica nuova @dalia_gaberscik, e a tutte le altre persone a me care che mi stanno accompagnando da mesi in questa avventura. Oggi ho parlato della prima iniziativa #fattisentire che è il mio invito a TUTTI gli autori del disco che sono anche artisti ad aprire i miei concerti italiani.. si, dico concerti perché oggi ho lanciato le nuove date di settembre e ottobre in tutta italia. Prima però vi aspetto al #CircoMassimo di Roma il 21 e 22 luglio perché li inizio la mia avventura….me lo chiedete da sempre, la inizio in Italia 🇮🇹 probabilmente nel posto più suggestivo e magnifico del mondo che mi ha proposto Ferdi @fepgroupofficial💙

A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) on Mar 15, 2018 at 11:22am PDT