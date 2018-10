En la cárcel y el hospital se conocen las verdaderas amistades, eso lo sabe bien Laura Flores, quien ha sido de las contadas personas del medio del espectáculo que se han pronunciado en defensa de Daniela Castro, tras haber sido arrestada el pasado viernes por supuesto intento de robo en un centro comercial de San Antonio, Texas.

Luego de revelarse que la primera actriz mexicana fue sorprendida con algunas prendas que sustrajo sin pagar de la tienda Saks, y liberada horas después tras pagar una fianza, las redes sociales se han volcado contra ella en una ola de críticas, burlas y ataques.

Todo parecía indicar que Castro enfrentaría el escrutinio público sin el apoyo de ninguno de sus colegas, hasta la pronunciación de Laura Flores mediante su cuenta oficial de Twitter.

Me duele muchísimo lo que está viviendo mi buena amiga #DanielaCastro, les suplico seamos respetuosos de su privacidad, ella tiene esposo e hijos y es injusto que la critiquen, No somos nadie para juzgar al prójimo. Hay alguien que no haya cometido alguna falta? La que sea?

— Laura Aurora Flores (@LauraFloresMx) September 30, 2018