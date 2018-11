El mismo día en que un comando armado secuestró y asesino a dos integrantes del grupo Los Norteños de Río Bravo en Tamaulipas, la presentadora Laura Bozzo se divertía en una pasarela de moda en la ciudad de Reynosa, por lo que no escapó de la crítica de los usuarios en redes sociales.

Y es que algunos usuarios se mostraron inconformes que la llamada ‘Señorita Laura’ supuestamente fuera atendida personalmente por el gobernador del estado, mientras el crimen organizado seguía haciendo de las suyas y los músicos norteños se acababan de convertir en las siguientes víctimas.

“Mientras el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anda de golpeador contra AMLO y derrochando erario con Laura Bozzo… ¡aumentan las víctimas de su ineptitud! ¡Asesinan jóvenes músicos!”, denunció un usuario de Twitter.

Al leer el comentario, Laura Bozzo no se pudo quedar callada en la misma red social y aclaró: “No vine invitada por el gobierno, estoy apoyando la iniciativa diseñando México 32, para mostrar el talento de los nuevos diseñadores que se inspiran en sus raíces, ok, México es mucho más que todo lo malo… me he propuesto mostrar todas sus maravillas”.

Mientras el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca anda de golpeador contra AMLO y derrochando erario con #LauraBozzo ….aumentan las víctimas de su ineptitud!

Asesinan jovenes músicos!@epigmenioibarra @AlfredoJalifeR_ pic.twitter.com/WCsT1k3w4F — Coatl™ (@franciscovz) November 26, 2018

Otro usuario se sumó a las críticas hacia la ‘Señorita Laura’: “Váyase a su Perú, muchos preferimos que sea una artista mexicana que promueva eso. No alguien como usted”.

A lo que Laura Bozzo una vez más se tomó el tiempo de replicar: “Y mientras este pend… insulta y habla mamad…tengo el privilegio de caminar por Tamaulipas sola, sin seguridad, recibiendo todo el amor de mi gente… ¿así o más bendecida?”.

Lo que ocasionó la molestia de otros usuarios que supuestamente viven en Tamaulipas y no tardaron en desmentirla.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >