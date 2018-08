#SíguemeRD a presentadora de televisión #LauraBozzo anunció que este miércoles interpondrá una demanda judicial contra el director de la película peruana “Caiga quien caiga”, Eduardo Guillot, por el supuesto uso indebido de una frase que ella ha patentado en el filme sobre el exasesor Vladimiro Montesinos. Bozzo declaró a la emisora radio Capital que la frase #quepaseeldesgraciado está registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).(Lea la nota completa en siguemerd.com)

A post shared by Sígueme RD (@siguemerdoficial) on Aug 15, 2018 at 6:20pm PDT