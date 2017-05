Latin Lover reaparece y revela la pesadilla que vivió (VIDEO)

El luchador mexicano y exconductor de Televisa, Latin Lover, reapareció después de 3 años de ausencia lejos de los reflectores y el cuadrilátero, para decir que debido a sus lesiones y a una enfermedad llamada peritonitis, tuvo un retiro forzado en el que se le acabaron todos sus ahorros.

Además contó toda la oscuridad y envidias que vivió con su fama dentro de Televisa y ahora que se encuentra completamente recuperado viene a ganarse un lugar de nuevo en el gusto del público: “hay mucha hipocresía, mucha falsedad en el medio del espectáculo”.

Agregó que “cuando me lesioné la rodilla estuve totalmente parado 8 meses, en los cuales yo me acabé lo que tenía ahorrado entre escuela, luz, agua, teléfono y comida”, dijo el luchador.

También dijo que su ausencia fue motivo del olvido del público y de las envidias del medio artístico.

Confesó que sus lesiones le hicieron ver que si no está vigente, la gente lo olvida: “todo esto tiene un final, cuando estás vigente aquí está la gente contigo y te tiene y que cuando dejas de salir en la tele, la gente te olvida”.

Explicó que cuando conducía ‘Muévete’ con Maribel Guardia, la gente ‘le tiraba’ incluso famosos como Pepillo Origel, quien llegó a reclamar que cómo era posible que estuviera ahí si no era conductor: “pero yo no veía eso, yo decía: ‘Me van a pagar tanto por conducir un programa de televisión’. Pero dije no importa primero me acomodo y luego aprendo, y luego novelas, todo fue tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos se acabó”, afirmó.

Aseguró que se dio cuenta que la fama es efímera: “Yo tenía mucha curiosidad por saber qué se sentía estar arriba de esa barda (la fama) y mirar que había del otro lado y se lo digo honestamente al público: No hay nada. Hay mucha hipocresía y falsedad en el medio del espectáculo, hay mucha envidia, más que en la lucha libre”.

“Las niñas son lindas, los chavos son guapos, y muchos tienen trabajo porque les gusta andar de lambiscones”, comentó el luchador y reveló que ha ido con productores pero no se ha concretado nada porque “él no es así”.