Latin Lover revela emotiva historia detrás de la foto con Yalitza Aparicio

In 2002 I became the first Mexican actress nominated for best actress. I’m very moved that today I am no longer alone. Congratulations @yalitzaapariciomtz for your so well deserved nomination. I hope this time you win. En el 2002 me convertí en la primera actriz Mexicana en obtener una nominación al oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tu si te lo lleves. #Roma #oscars #mexico