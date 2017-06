Las películas más esperadas del verano que no puedes dejar de ver ya llegaron.

Tras varias décadas de espera finalmente Hollywood produce Wonder Woman, la cinta de aventuras de La Mujer Maravilla, protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot,

Javier Bardem interpreta al temible capitán Salazar, que podría acabar de una vez por todas con el insólito antihéroe Jack Sparrow en el nuevo episodio de Pirates of the Caribbean. Un nuevo actor encarna a Spider-Man: Homecoming, que llega a la pantalla en julio; y Salma Hayek se luce en el drama Beatriz at Dinner.

He aquí la selección que les recomendamos:

MAYO

Título: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Director: Joachim Roenning

Protagonistas: Johnny Depp y Javier Bardem

Estreno: 26 de mayo

Jack Sparrow se enfrenta a una banda de marineros fantasmas, liderada por el capitán Salazar (Javier Bardem), que intenta matar a todos los piratas. Jack tendrá que ir en busca del tridente de Poseidón con la ayuda de dos nuevos aliados.

JUNIO

Título: Wonder Woman

Director: Patty Jenkins

Protagonistas: Gal Gadot y Chris Pine

Estreno: 2 de junio

A Hollywood le tomó 75 años hacer el film de la Mujer Maravilla, que es interpretada por la actriz israelí Gal Gadot. Cuenta las aventuras de ‘Diana, la princesa de Themyscira’, que fue presentada en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Título: 3 Idiotas

Director: Carlos Bolado

Protagonistas: Martha Higareda y Alfonso Dosal Fecha de estreno: 2 de junio

Divertida comedia mexicana sobre un grupo de amigos universitarios que se divierten y se enamoran mientras tratan de terminar sus estudios.

Título: Beatriz at Dinner

Director: Miguel Arteta

Protagonistas: Salma Hayek y John Lithgow

Fecha de estreno: 9 de junio

En lo que pudiera ser su mejor interpretación, Salma Hayek interpreta a una inmigrante mexicana en esta elegante comedia oscura que aborda el racismo, el clasismo y la inmigración.

Título: The Mummy

Director: Alex Kurtzman

Protagonistas: Tom Cruise y Sofia Boutella

Estreno: 9 de junio

En esta nueva versión de la franquicia, el personaje de Tom Cruise es resucitado por ‘la momia’, una antigua princesa que aterroriza un mundo compartido por humanos, dioses y monstruos.

Título: Okja

Director: Bong Joon-ho

Protagonistas: Tilda Swinton y Ahn Seo-hyun

Estreno: 28 de junio

En esta cinta de aventuras, una jovencita viaja de Corea a Manhattan para evitar que una corporación secuestre a su mejor amigo: un tierno y enorme animal de nombre Okja.

Título: Despicable Me 3

Directores: Kyle Balda y Eric Guillon

Protagonistas: Steve Carell y Kristen Wiig

Estreno: 30 de junio

Cuando aparece Dru, el gemelo de Gru, el adorable exvillano es seducido para volver a las fechorías e intenta un último gran robo con su melenudo y millonario hermano.

JULIO

Título: Spider-Man: Homecoming

Director: Jon Watts

Protagonistas: Tom Holland, Zendaya y Michael Keaton

Estreno: 7 de julio

Tras su exitosa presentación como Peter Parker/Hombre Araña en la cinta Captain America: Civil War, Tom Holland debuta en solitario en esta nueva aventura en la que se enfrenta al villano Vulture (Michael Keaton). Marisa Tomei encarna a su tía May.

Título: Valerian and the City of a Thousand Planets

Director: Luc Besson

Protagonistas: Dane DeHaan y Cara Delevingne

Estreno: 21 de julio

Ambientada en el siglo 28, cuenta la historia de dos agentes especiales que viajan a un planeta habitado por especies de mil planetas para descubrir y aniquilar la fuerza oscura que le amenaza.

Título: Atomic Blonde

Director: David Leitch

Protagonistas: Charlize Theron y James McAvoy

Estreno: 28 de julio

Charlize Theron interpreta a una enigmática agente de la agencia británica M16, cuya misión es detener a un grupo ruso que han obtenido secretos nucleares en la Berlín de 1989.

Título: The Emoji Movie

Director: Anthony Leondis

Protagonistas: T.J. Miller, Patrick Stewart y Maya Rudolph

Estreno: 28 de julio

En el mundo interno de un teléfono inteligente habitado por emojis, Gene se avergüenza de sus múltiples caritas y hace lo imposible para tener una sola como los demás.

AGOSTO

Título: The Dark Tower

Director: Nikolaj Arcel

Protagonistas: Idris Elba y Matthew McConaughey

Estreno: 4 de agosto

En esta cinta de fantasía basada en la homónima serie de libros de Stephen King, Idris Elba interpreta a Gunslinger, el último de un grupo de caballeros del reino del Medio Mundo, que persigue a un hechizero (McConaughey) para evitar que destruya una elusiva torre que es la fuente del tiempo y el espacio en el Universo.