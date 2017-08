Las Kardashian donan 500,000 dólares por Harvey

Kim Kardashian West y sus famosas hermanas donaron 500,000 dólares para ayudar a las víctimas de Harvey.

Una vocera de la estrella de realities dijo que ella, su madre y sus hermanas han donado 250,000 dólares a la Cruz Roja y 250,000 al Ejército de Salvación.

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 de agosto de 2017