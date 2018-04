Tras la emotiva despedida del presentador Daniel Sarcos sus compañeros de Un Nuevo Día dedicaron unas últimas palabras para el venezolano quien emprenderá una nueva tapa en su carrera.

Los mensajes fueron recopilados y publicados en su blog personal por Ana María Canseco quien también dejara el matutino de Telemundo en los próximos días.

La primera en decir su sentir fue Adamari López quien con un nudo en la garganta expresó lo que sentía ante la partida de Daniel Sarcos: “Creo que es muy duro ver partir a compañeros que uno quiere mucho, que uno hace su familia y de los que uno aprende, así que triste, no te puedo decir que estoy contenta, se que le va a ir súper bien a Daniel de eso no me cabe la menor duda, pero no deja de doler esa partida física de cuando nos vemos todo los días, de cuando bromeamos juntos, de cuando no estamos de acuerdo con algo que decimos como la familia que somos, como la familia que tenemos en casa y con la cual no siempre se está de acuerdo, pero existe un amor profundo, exactamente creo que pasa lo mismo”.

Y compartió como lidia con el duelo: “Hay un momento de duelo para los que nos quedamos, que sabemos que tenemos que seguir poniendo todo el corazón en un show al que amamos y que nos gusta, porque amamos lo que hacemos y es divertido también compartir con la gente nuestra vida en las mañanas, pero no deja de estar ese dolor y esa tristeza porque es gente que uno quiere y de la que uno aprende y que uno admira y pues ya no va a estar con uno”.

La siguiente en expresar sus emociones fue Rashel Díaz: “Bueno no puedo hablar mucho porque la emoción me está ganando (voz entre quebrada) pero prometí portarme correctamente como debe ser, hay que ser fuerte para él, porque es un hasta pronto”.

Agregó como fue que forjo la relación de amistad con el presentador: “Dani y yo cuando empezamos a trabajar no planificamos esto, se nos fue dando la química y no solamente en cámaras, llegó más allá, somos unos grandes amigos, lo respeto, lo admiro, no solo es un gran compañero, un profesional, sino es uno de mis mejores amigos en la actualidad, me ha demostrado su amistad, él no es muy expresivo, sin embargo con acciones que creo que es lo más importante me ha demostrado que me quiere y ha estado para mí ayudándome en momentos difíciles”.

También presagió un exitoso futuro para su compañero y amigo: “Se que le va a ir excelentemente bien, esto es una puerta que se le cierra acá, pero se le van a abrir siete más por el gran talento que tiene y todo lo que tiene para ofrecer, no estaremos en cámara juntos pero la amistad continúa y nos seguiremos encontrando, yo le deseo a Daniel todo lo mejor del mundo, han sido unos siete años maravillosos pero llegó el momento de decir hasta pronto y uno tiene que comprender los ciclos que se terminan y darle la bienvenida al que comienzan”.

Por su parte, Daniel Sarcos confesó cuál cree que es el mayor activo de los comunicadores: “El único y más valioso que puede tener alguien que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros es nuestra gente, es el activo más importante que tenemos el público”.

Para finalizar, compartió como se siente a su partida de Un Nuevo Día y de Telemundo: “Me voy feliz y satisfecho con esta etapa maravillosa que se llama Un Nuevo Día, tiene uno que ver la evolución y en los medios de comunicación es presente, es constante, y los que estamos dentro de ella tenemos que aprender a evolucionar y creo que es el paso que estoy dando”.

