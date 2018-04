Luego de darse a conocer que en las oficinas de la empresa YouTube se había perpetrado un tiroteo, las integrantes del grupo Ha*Ash revelaron cómo fue que se libraron de estar presentes en este atentado.

A través de las redes sociales, las hermanas Hanna y Ashley confesaron que debido a una cuestión de logística no pudieron llegar a las instalaciones ubicadas en San Bruno, California, a la hora que sucedió la tragedia.

“Estamos sumamente conmovidas con la triste noticia de otra balacera… Teníamos una visita programada para cantar en @youtube a la hora que ocurrió esta tragedia. Por cosas de la vida, nuestro itinerario cambió y no pudimos llegar”, explicaron las cantantes en la cuenta oficial de la agrupación.

“Gracias a Dios están bien, que pena que pasen estas cosas”, “Todo pasa por algo, Diosito me las protegió y no permitió su presencia en ese momento tan terrible, me deja tranquila saber que están bien y no les paso nada”, escribieron algunos preocupados seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Posteriormente, enviaron sus condolencias a los afectados y manifestaron que su gira estará dedicada a ellos. “Esta noche damos inicio en San Francisco a nuestra #Gira100AñosContigo en US y la dedicaremos a que el amor siempre sea más fuerte y más grande que todo”.

Por ahora se sabe que este suceso en el que fueron heridas tres personas habría sido orquestado por Nasim Aghdam, una mujer de 39 años que en diversas ocasiones se había quejado en su página web de que la plataforma había bloqueado y censurado varios de sus videos.