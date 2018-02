La vida de los famosos que son padres puede ser muy complicada por tantos compromisos en sus agendas, lo que pudiera ocasionar ciertos problemas con sus hijos, especialmente si se encuentran en la etapa de la adolescencia y para pruebas, el reciente problema surgido entre Larry Hernández y su hijo, Larry Jr.

A través del programa ‘Larrymanía’ en el que los televidentes pueden darse una idea de cómo vive el cantante de regional mexicano y su familia, se mostró un video en el que los dos Larrys discuten.

El popular protagonista del show aseguró que la adolescencia es una etapa complicada y dio a entender que a veces su hijo mayor no tiene tanta comunicación con él como quisiera y tiene actitudes que no comprende: “Yo le quiero ofrecer todo y él todo lo que está al alcance, pues no se le antoja”.

En un video se muestra el regreso de un restaurante que sostuvo Hernández con sus hijos y equipo de trabajo a bordo de su camioneta, momento en el que se da la discusión entre padre e hijo: “En 20 minutos aquí estamos y todo para que dijeras que no te gustó la comida”, a lo que Larry Jr. contestó: “Yo no me he quejado de la comida ¿cuándo me he quejado? que diga no como, todo me lo he comido”.

Visiblemente molesto, el cantante aseguró que no es un mago para aparecer el platillo favorito que quiera su hijo, pues da todo para que sus hijos estén bien y aprovechó para darle un sermón sobre su padre: “¿Qué no quisiera yo que a la edad de 10 años estuviera mi papá apoyándome? Yo quería mucho a mi papá porque siempre estuvo allí para darme a duras penas la comida pero nunca tuve yo el apoyo, pero a ustedes les vale ver.. eso porque piensan que el apoyo lo deben de tener…”.

Larry también manifestó su deseo de que su hijo mayor se acerque a decirle que lo quiere y darle un abrazo: “Yo le digo a Larry ¿cuántas veces yo te he abrazado y te digo te quiero mucho y cuándo tú lo has hecho conmigo?.

Además, atribuyó la fría actitud de su hijo con él por el hecho de haber dejado a su madre, dando a entender que ella lo mal aconseja.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Yo pienso que Larry Jr es así porque tiene resentimiento porque a él le tocó sufrir cuando se separaron y él se daba cuenta, es horrible ver a tu papa de sangre con otra familia…”, escribió un usuario, pero otros tachan de grosero al adolescente: “Ese niño está muy malcriado Larry”, “Tú no estás mal Larry, lo que pasa es que tu hijo es bien malcriado y muy grosero contigo”.