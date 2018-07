El controversial cantante Larry Hernández una vez más dio de qué hablar, y en esta ocasión por estar de ‘mano larga’ con su pareja Kenia Ontiveros.

Lo anterior quedó registrado en un video que fue publicado desde la misma cuenta de Instagram del cantante.

La grabación es parte del reality ‘Larrymanía’ donde se registra el día a día del artista y su familia.

En el filme se aprecia cómo la empresaria de cosméticos es interrumpida por las caricias repentinas de su futuro esposo.

Acto seguido una sonrojada Kenia pronunció: “Ya apunté esa pregunta a la sexóloga mi amor”.

Larry Hernández ‘toquetea’ a Kenia en medio del tráfico

Mientras manejaba en el tráfico Larry respondió: “Si yo fuera mujer….me dejaría tocar”.

Frente a las cámaras Kenia confesó: “Yo a la sexóloga le tengo que preguntar esto, porque Larry tiene la maña de irme tocando cuando vamos en el carro”.

Junto al video, el intérprete de ‘el baleado’ preguntó a los seguidores de la cuenta: “¿A poco seré el único?”.

Y las reacciones to se hicieron esperar: “Mi esposo es igual de tocarme en donde sea y se pueda y me pregunta: ‘te muerdo'”, “sí es muy normal porque mi esposo también lo hace”, “el mío se la pasa tocándome el trasero”, “a ti tan si quiera nomás te toca en el carro a mí en todos lados de la casa me anda tocando”, ” a mí me toca por todas partes no lo puedo controlar”.

Inclusive hubo quienes intentaron explicar la manía de Larry: “Es normal si el hombre toca a su pareja es porque aún le atrae”, “ten por seguro que si todavía la desea la tocará siempre que tenga oportunidad, es lo más normal”, “si la toca es porque la ama y existe pasión entre ellos”.

