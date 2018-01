Hoy exactamente hace 1 mes de volver a Nacer y esta fue una de las 4 Fotos que me tome con la ayuda de mi bicicleta 🚲 antes de mi accidente y hoy lo digo abiertamente que volví a nacer porque pudieron pasar cosas más graves importante siempre a sus hijos hermanos y amigos recomendarles que usen Casco y lo importante que tengo vida así que ese 29 de diciembre quedo marcado en ml memoria como esta 2da fecha que uno a veces escribe para darse cuenta que hay motivos para luchar y inocentemente ese día en la mañana tome mi bicicleta y salí solo por un motivo ( BUSCAR MEJORAR MI SALUD) no fui a grabar en vivo y que fueran testigos de mi caída , fue el destino que tiene mejores cosas para mi y prometo que sacare algo positivo de mi Persona en estos meses que estaré fuera y les agradezco todo el apoyo que me dan Día a día por medio de estas plataformas.

