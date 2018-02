Larry Hernández reveló a través de su reality show “Larrymanía”, que su libertad bajo fianza se puede disminuir de acuerdo a su buena conducta.

“A cuenta de que no me dejaron salir este año para México porque traen todavía el rollo los abogados, me llegó una carta que si me sigo portando bien como estoy haciendo todo, si Dios quiere para el año que viene me quitan los dos años”, fueron las primeras declaraciones de Hernández.

El cantante continuó expresando: “La libertad condicional de tres años se bajará a dos, así que próximamente estaré libre para trabajar, para disfrutar a mi familia, para ver a mis seres queridos y lo más importante, sentirme cerrando otro ciclo, porque he cerrado algunos pero me queda éste y sí me quita el sueño”.

“Ya está todo a punto si Dios quiere, una parte en México porque ya ven que ellos no pueden venir para acá y ahorita estamos al revés, yo no puedo ir para allá y aquellos no pueden venir para acá. No hay chance de ponernos todos juntos”, reveló el músico.

“Mi más grande deseo es eso, hacer una fiesta con Freddy, Larry y Junior, toda la familia. Invitar a los que están en California, a los que están en Arizona, pero una fiesta familiar”, fueron las palabras de Manuela Sánchez, madre de Larry para expresar su deseo de reunir a toda su familia.

La noticia de la posible disminución de la libertad condicional del artista fue dada a conocer en un viaje familiar que realizaron y que fue transmitido a través del reality show Larrymanía.

