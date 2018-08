“No salgo de una cuando entro en otra”, fue lo que escribió Larry Hernández en sus redes sociales para informar del nuevo infortunio que atraviesa.

En un video de Instagram, el cantante junto a su hijo Sebastián informaron a sus seguidores que Larry enfrentaba dos “problemas”.

Y es que el cantante compartió un video donde se le observa que sufrió un mal corte de cabello, pues aparece rasurado de un lado de la cabeza, mientras que en el otro se le puede ver ‘normal’.

“Amigos de Instagram, los extrañé mucho, les quiero presentar mi nuevo look, un look bien perro, único.. no es original porque ya lo han visto por otros lados… este look cuenta con un sistema que si tú estás de lado, nadie puede notarlo, este es el lado bueno, y este es el lado malo”, dijo a bordo de su auto.

En otro video muestra cómo quedó su nuevo corte, aunque no contaba que surgiría otro problema con su dentadura.

Sebastián comenzó diciendo: “El problema del cabello de mi papá ya lo arreglamos pero ahora tiene otro problema, el diente”.

Acto seguido, Larry aparece para mostrar uno de sus dientes frontales que se balancea en su boca mientras lo manipula.

Larry reveló: “Por andar diciendo groserías regresé de mi barbero, me comí un chocolate y me duermo”.

Larry, hace una pausa a sus palabras para mover el diente repetidamente hasta que se desprende de la encía, lo que provocó sus gritos de dolor.

Larry Hernández pierde un diente y lo muestra por sus redes

La angustia que se observó en el rostro de Sebastián por el doloroso momento, fue acompañada de: “¿Te dolió verdad?”.

Al inicio sus seguidores pensaron que todo era un juego: “Primero yo pensé que era nomás broma 😂😂 ay no mi Larry pobrecito”, “¿Es en serio o puro cuento?”.

Cual te Gusta mas 🤪 A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Jul 31, 2018 at 4:09pm PDT

Ante lo que Larry respondió a la brevedad : “¿A poco crees que me gustan los cuentos?”.

Algunos bromearon: “Luego luego con kola loka”, “póngase uno de oro”, “es que es de leche viejo no hay bronca”.

Pero al contrario de enfadarse, Larry respondió con humor: “No se apuren mañana mismo me lo pongo con kola loka”.

Vale la pena recordar que la dentadura de Larry fue reconstruida por un accidente en bicicleta que sufrió el año pasado y que lo llevó a someterse a varias cirugías.

ES TENDENCIA: