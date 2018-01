Hace poco más de un mes, Larry Hernández sufrió un accidente al caer de su bicicleta, hecho que compartió durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, y aunque desde ese entonces no ha dejado de informarle a sus fans cómo va su recuperación, el cantante ha decidido defenderse de aquellas personas que aseguran que sólo busca atención por lo sucedido.

Mediante Instagram Stories, el intérprete de “El Ardido” publicó un mensaje en el que aseguró que su única intención es que su público sepa qué es lo que está pasando ante las heridas que sufrió a raíz del lamentable incidente. Asimismo, reveló por primera vez cómo luce su rostro luego de las cirugías a las que tuvo que someterse.

“No subí el video por equivocación y fue no para dar lástima, sólo es para que las personas que en realidad me quieren y apoyan sepan del grado de mi accidente en bicicleta. En verdad necesito sus oraciones por otros efectos que me dio esta caída”, escribió Larry para posteriormente subir la imagen en la que se puede apreciar que sus labios y mejillas aún están muy hinchados por los golpes que sufrió.

Cabe recordar que hace un par de semanas el cantante dio a conocer que durante su última revisión médica se determinó que no podrá regresar a los escenarios sino hasta después de seis o siete meses de reposo. Ante esta situación, el artista no ha dejado de agradecer las muestras de cariño que ha recibido de sus fans.

El cantante compartió hace unas horas donde deja claro que ya no se preocupa por cosas que antes loa tormentaban: “Entre más años tienes, más te das cuenta que ya no deseas tener dramas innecesarios y conflictos exhaustivos,Sólo deseas un lugar donde sentirte en paz, o personas que te generen paz y en esta etapa difícil Dios me está hablando y parece que hoy más que nunca le estoy entendiendo a Él porque me hace estas pruebas y solo Él sabe y yo buscaré ese fin deÉl hacia mí y lo encontraré. #Diosesbueno”.

