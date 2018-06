Larry Hernández habló por primera vez sobre el divorcio de su amigo Lupillo Rivera y su aún esposa Mayeli Alonso.

El cantante concedió una entrevista para el programa ‘Ventaneando‘ en donde habló de la polémica separación.

Larry pronunció que es muy difícil adoptar algún bando, ya que como pareja los considera uno de sus verdaderos amigos.

Comenzó diciendo: “No estoy por ningún lado. Ni con ella, ni por él. Lo único que estoy dando es apoyo”.

Agregó: “De aquí recibirán por siempre un apoyo, así como lo he recibido yo en los momento en los que he estado en cama, y también cuando estuve en cárcel, Lupillo y Mayeli le hablaron a Kenya diciéndole que lo que ocupara ahí estaban. Entonces yo no puedo irme a lado de allá o al lado de acá, yo soy neutral. Obviamente ellos tienen sus razones”.

Sobre si ha hablado con Lupillo respondió: “Sí mandé un par de mensajes a Lupillo. Quedamos de vernos, no nos vimos. Él me va a hablar, él cuando esté listo de platicar conmigo, él me va a hablar”.

Larry Hernández define su postura ante el divorcio de Lupillo Rivera

Añadió: “Porque es bien duro una separación, depende de como lo tomes, entonces yo quiero lo mejor para mis amigos, yo lo considero mi amigo”.

También aseguró que: “Soy una persona muy prudente que tampoco puedo estar enviándole mensajes a cada rato. Si él no puede venir o él a lo mejor piensa que lo que le estoy recomendando yo no es bueno para él, pues es su decisión”.

De igual manera, Larry reveló que no solo ha mantenido contacto con Lupillo, sino también con Mayeli Alonso.

Agrega Un Título a esta Foto📸 A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on May 3, 2018 at 6:18pm PDT

“Mayeli me mandó un mensaje hace dos días. Cumplió años Kenya, ‘felicítamela mucho’. Me pidió la dirección dónde iba a mandar unas cosas, todo bien te mando un abrazo y hasta ahí”, puntualizó.

Manifestó quién cree que son los más afectados: “Nadie quiere que la familia se separe, que los hijos sufran porque aquí los únicos que sufren son los hijos”.

Para finalizar agregó que en cuestiones del amor una pareja puede ser reemplazable, pero un padre jamás.

Pronunció: “Uno puede aguantar como hombre se consigue otra mujer y se le olvida la otra, ella se puede buscar otro hombre y se olvida el otro, pero jamás se remplaza un padre aunque el padrastro sea el mejor padre, tú te quedas siempre con ese dolor de que ‘y si mis papás no estuvieran separados'”.

