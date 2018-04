El cantante Larry Hernández fue el causante del “tremendo” grito digno de película de terror que soltó Olivia.

Olivia, es quien ayuda a Larry y Kenia a mantener su hogar limpio y en orden, y con la confianza que existe entre el cantante y ella, Larry no se lo pensó para sorprenderla con un escalofriante broma mientras ella terminaba una llamada telefónica.

La jugarreta del intérprete de regional mexicano quedó filmada y se encuentra en su canal de You Tube de Larry.

Tras el espanto, la “pobre” Olivia saltó de la impresión mientras gritaba como si su vida estuviera frente a un verdadero peligro.

“Ay Larry me asustaste, tus ojos ay… Larry me asusté bien feo”, dijo Olivia después de ser sorprendida por Larry Hernández.

Larry Hernández no se midió con su última broma

Según Olivia no suelen asustarla muy a menudo: “Ay Larry me asustaste bien feo la neta, en mi vida me habían asustado así”.

“Te juro que pensé que me iba a caer, que me iba a desmayar”, agregó.

Los comentarios de sus seguidores aparecieron a la brevedad: “Qué susto le pegaste Larry”, “Ese grito sí te lo compran para una película de terror”, “Pobrecita de Olivia, qué susto le diste Larry”.

TE PODRÍA INTERESAR: Francisca Lachapel paraliza las redes en bikini y sus piernas (FOTO)

Al parecer la broma no agradó a todos: “Te pasaste Larry, pobre Olivia casi se nos muere”, “Qué malo, no andes jugando esas bromitas”, “Qué pesado eres”, “A mí no me gusta que me asusten así”, “No la espantes o si no la vas a matar de un susto o hasta diabetes le va a dar”.

ES TENDENCIA: