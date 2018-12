Harto de las constantes críticas y ataques que recibe, Larry Hernández usó las redes sociales este fin de semana para enviar un contundente mensaje a sus haters.

“No peleen, ¿para qué dejan comentarios estúpidos, pendejos?, ¿para qué pelear? Tan bien que nos podemos llevar todos”, exclamó con evidente molestia el intérprete, en una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, mientras manejaba.

Con palabras altisonantes, el cantante mexicano desahogó todo su enfado y ‘le devolvió el golpe’ a aquellos que critican su estilo de vida o lo llaman ‘presumido’ por mostrar en su reality show los lujos y las comodidades que disfruta en su vida cotidiana.

“Todo el mundo compite con todos (…) por eso nunca progresan, porque solo están viendo qué tiene el otro, qué tiene el vecino”, exclamó Larry Hernández en uno de los clips.

Ante el explosivo discurso del protagonista de ‘Larrymania’, los usuarios de redes sociales reaccionaron con igual emotividad.

Por un lado, sus fanáticos lo respaldaron con afectuosos mensajes de apoyo: “Esa es la verdad, a quien no le guste que no siga la página. No por gente criticona y chismosa cambia la gente”; “Larry, tranquilo, tú no hagas caso a la gente negativa”; “no hagas corajes, tienes una linda familia”; “eso es todo, no dejes que nadie te pisotee”; “no hagas coraje, ignora a esa gente envidiosa”.

Otros, por su parte, vieron su gesto con desagrado y arremetieron contra él con más críticas: “dices que no peleen pero no pones el ejemplo”; “ahora nos viene a ofender, qué lástima y qué asco de ser”; “qué vulgar, recuerda que muchos niños te miran”; “el ejemplo que dejas es de pura vulgaridad, con ese vocabulario que sale de tu boca”.

