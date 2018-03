La causa que traigo ese tapaboca no es por mis marcas es porque todavía no tengo mis dientes y pues no estoy preparado todavía y no se si lo esté el enseñarles todo por dentro de mi boca pero sin Duda el día que esté listo ustedes serán los primeros en ver mi proceso y avance lo dental tardará porque tiene que sanar mi hueso dental pero hay voy poco a poco espero me comprendan la causa porque todavía no grabo selfies en video y casi no subo fotos de cercas, Dios los bendiga y gracias por sus buenos deseos 🙏🏼

