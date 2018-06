Yo descubrí mi pasión por la cocina desde que era un niño 👦🏻!! Cuando vivía en Venezuela, el señor David fue quién me enseñó el maravilloso mundo de cocinar en casa. Mis tardes de juego con sus hijos, pasaron a ser tardes en su cocina. Aún recuerdo que lo primero que aprendí a preparar con él fueron "Perlitas a la Andaluza" 🤤 . Me sentía como todo un chef empanizando el pescado y llevándolo a freír!!! Era taan pequeño que podíamos comerlo con espinas y todo, y su sabor era simplemente INCREÍBLE. Creo que pasé más tiempo en casa del señor David que en la mía 😅. Todas estas experiencias crearon dentro de mí ese deseo de convertirme en chef. Hoy en día me siento tan afortunado por haber contado con personas en mi vida que me enseñaron que la cocina es el corazón de la familia y está en nosotros mantenerlo latiendo 💗👨🏻‍🍳! . . 🇺🇸 I discovered my passion for cooking since I was a little boy 👦🏻!! When I lived in Venezuela, Mr. David taught me the wonderful world of homemade cooking. My afternoons playing with his children, became afternoons learning in his kitchen. I still remember the first thing I learned to prepare with him: "Perlitas a la Andaluza" 🤤 . I completely felt like a chef breading the fish and frying it! It was so small that we could eat it with spines, and its taste was INCREDIBLE. I think I spent more time at Mr. David's house than at mine 😅. All these experiences created in me that desire to become a chef. I feel so grateful to have people in my life who taught me that cooking is the heart of the family and it is up to us to keep it beating 💗👨🏻‍🍳! . . . 📸: @jc_throughthelens

A post shared by James Tahhan (@chefjames) on May 26, 2018 at 5:00pm PDT