Para Andrea Legarreta, el conductor Ernesto Laguardia es una persona un poco difícil de tratar.

El también actor declaró esta semana en una entrevista para radio que el ambiente en el programa Hoy no es tan amable como parece y que la producción tiene un lado muy oscuro.

Sin embargo, la esposa de Erick Rubín señaló que la culpa la tuvo él al apartarse de la producción mientras grababan la emisión.

“Sí fue complicado (tratarlo), tengo qué decirlo. Todos tenemos nuestras cosas, un lado un poco más complicado que otros, pero yo valoro mucho su carrera y su trabajo.

“Él tomaba su computadora y se aislaba, pero nosotros sí convivimos mucho. A lo mejor él tiene esa percepción, quizá la pasó mal, pero porque él decidía apartarse”, afirmó Legarreta en entrevista.

Asimismo, reconoció que la relación entre ambos en el set nunca fue la mejor.

“Los dos tuvimos una etapa donde nos costó un poco de trabajo adaptarnos, por la forma en que él y yo estábamos acostumbrado a trabajar.

“Hay gente con quién es demasiado difícil interactuar y es más fácil tirarle a los demás”, profundizó.

Para Legarreta, en lugar de criticar, su ex compañero debería estar agradecido con la televisora de San Ángel, pues a su parecer esta le brindó siempre las oportunidades que le dieron éxito a su carrera.

“Yo no se que haya pasado. Creo que todos los que trabajamos ahí (Televisa) somos adultos, no está nadie para chamaquearlo, ni él ni nosotros.

“No se me hace justo que lo mencione, pues es una empresa donde él trabajó por mucho tiempo, donde nació, creció y se hizo famosísimo. Creo que debería de ser agradecido”, puntualizó.

Pese a los conflictos por los que ambos atravesaron en su momento, Legarreta señaló que no le guarda rencor y hasta aplaudió los proyectos laborales que el actor tiene actualmente.

“Yo a él lo recuerdo en momentos con cariño. Todos tenemos nuestras historias, nuestro lado complicado, pero ¿para qué encender un fuego innecesario?”.

De esta forma la mexicana confirma los rumores de las declaraciones de Ernesto laguardia, donde dijo que no todo era “miel sobre hojuelas” dentro del programa de Televisa.

Y es que Ernesto manifestó que con ninguno de los que trabajan en el programa hizo amistad.

“Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades, como decía mi papá, se cuentan con los dedos de una mano. En este medio desgraciadamente se manejan egos, hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es”.