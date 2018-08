A través de su cuenta en Twitter, Lady Gaga pidió disculpas a los familiares del modelo y actor Rick Genest, mejor conocido como ‘Zombie Boy’ que logró fama a nivel mundial por aparecer en el video musical ‘Born This Way’ de la cantante.

El viernes 03 de agosto, Gaga aseguró que la muerte de Genest se trataba de un suicidio, una aseveración que desagradó a todos los familiares de la estrella.

“Por respeto a la familia de Rick y al legado de él, pido disculpas si he hablado muy pronto sobre cualquier conclusión de la causa de su muerte cuando no había testigos o pruebas. De ninguna manera quería realizar una conclusión injusta. Mi más sincero pésame”, expresó Lady.

The art we made was sacred to me and I was emotional, he was an incredible artist and his art and heart will live on. Rest In Peace 🙏 You beautiful soul. pic.twitter.com/0gXTJ6cHYB

— Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2018