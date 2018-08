Lady Gaga revelará su ‘Enigma’ en shows en Las Vegas

Lady Gaga sorprendió a sus millones de seguidores en todo el mundo, al anunciar en su cuenta de Twitter las fechas para su espectáculo residente en Las Vegas: ‘Enigma’.

Los shows comenzarán el 28 de diciembre en el resort Park MGM, y finalizarán el 8 de noviembre de 2019.

Lady Gaga actuará 27 ocasiones en Las Vegas a lo largo del próximo año.

LADY GAGA ENIGMA

THE LAS VEGAS RESIDENCY AT @PARKTHEATERLV

PLUS 4 EXCLUSIVE JAZZ & PIANO ENGAGEMENTS

LITTLE MONSTERS PRE-SALE TOMORROW

ON SALE 8/13. https://t.co/pv0Ib9sGnV #GAGAVEGAS pic.twitter.com/DsZhRH79KH

— Lady Gaga (@ladygaga) August 7, 2018