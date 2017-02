Lady Gaga da mensaje de unión en el Super Bowl (VIDEO)

“Esta tierra es tu tierra; esta tierra fue hecha para ti y para mí”, fue el mensaje con el que Lady Gaga inició el show del medio tiempo del Super Bowl. Y es que en medio del veto migratorio del presidente Donald Trump, la cantante comenzó el espectáculo del Súper Tazón con estas poderosas palabras de inclusión.

De entre la oscuridad y desde las alturas, empezaron a escucharse los primeros acordes de “God Bless America” (Dios bendiga a Estados Unidos), se trataba de Lady Gaga, quien estaba ubicada en el techo del NRG Stadium de Houston, dijo Infobae.

“Una nación, bajo un Dios indivisible, con libertad y justicia”, dijo la cantante antes de lanzarse al vacío y descender como si fuera una heroína.

Fue así como inició el momento más esperado del Super Bowl: el show del medio tiempo. En la edición 51 del partido más esperado de la temporada de fútbol americano en Estados Unidos, el público bailó y cantó con las pistas más famosas de la cantante neoyorquina.

Sus canciones estuvieron acompañadas de una gran puesta en escena, con bailarines encima de un escenario de una infraestructura pocas veces vista y mucho público dentro del campo de juego.

Su actuación también tuvo un importante componente tecnológico, ya que hubo un ballet de cientos de drones voladores que simulaban ser estrellas.

Tras los dos primeros cuartos del duelo entre Patriots y Falcons, con el partido 21-3 a favor de la franquicia de Atlanta, comenzó una espectacular puesta en escena para que los aficionados se diviertan con éxitos como ‘Bad Romance’, ‘Born this way’ o ‘Just Dance’.

Luego de una performance de baile y gran despliegue en el escenario, Lady Gaga se sentó en el piano para interpretar ‘Million Reasons’, que salió a la luz en octubre del año pasado. Para cerrar su presentación, le lanzaron un balón y lo capturó al tiempo que caía en un agujero entre el público que pudo ingresar al césped a verla.

Después de un tiempo alejada de la música pop, las expectativas eran altas para su presentación, ya que se espera que la diva regrese a los escenarios con un tour mundial promocional para el álbum “Joanne”, aunque esto no ha sido confirmado, informó Reforma.

Aunque es la primera vez que participa en el show del medio tiempo, la también actriz fue invitada para cantar el Himno Nacional de Estados Unidos para la edición anterior del Súper Tazón, en el que sorprendió por su impactante voz y apasionada interpretación.

“Perfect Illusion” y “Million Reasons” son los primeros sencillos de su más reciente material, “Joanne”, el cual debutó en el primer lugar de la lista de Billboard 200, posicionándola como la primer artista femenina de la década en alcanzar cuatro números 1 en la lista. Para el álbum, Gaga colaboró con productores como Mark Ronson, Jeff Bhasker, BloodPop y RedOne.

Lady Gaga

-Su nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta.

-Debutó con el disco “The Fame” (2008).

-Sus fanáticos se autodenominan “Little Monsters”.

-Colaboró con el legendario cantante de jazz, Tony Bennet, para el disco “Cheek to Cheek” (2014).

-Ha sido premiada con múltiples American Music Awards, Billboard Music Awards, Grammys, ente otros.

-Ganó su primer Golden Globe gracias a su papel en American Horror Story: Hotel.

-Recientemente, realizó el “Dive Bar Tour” en Estados Unidos.

Halftime show

Con ratings que alcanzan los 111.9 millones de espectadores, el show de medio tiempo es un reto para los artistas invitados, quienes año con año sorprenden con elaborados espectáculos.

2010 The Who

2011 The Black Eyed Peas, Usher y Slash

2012 Madonna y LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green

2013 Beyoncé y Destiny’s child

2014 Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers

2015 Katy Perry y Missy Elliott, Lenny Kravitz

2016 Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars