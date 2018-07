‘La Voz US’:¿Cuándo son las audiciones?

‘La Voz US’, el reality musical de la cadena Telemundo está en busca de ¡talentos!, si posees algún don musical esta podría ser tu oportunidad.

Atrévete a participar en el show que será liderado por grandes estrellas de la música latina que buscan a los próximos famosos y exponentes de la canción en español. La cadena anunció que ‘La Voz US’ se estrenará en el 2019 pero no fijó fecha, sin embargo, poco a poco se unen talentos a la competencia de canto más esperada.

Luis Fonsi fue el primer coach que anunció Telemundo en un comunicado de prensa durante el mes de mayo.

“Me siento sumamente honrado de ser elegido como Coach de la primera edición de La Voz para la audiencia hispanoamericana por Telemundo”, señaló Fonsi. “He tenido la oportunidad de ejercer este rol en otros países y me alegra poder hacerlo en casa porque es una experiencia maravillosa”, puntualizó Fonsi en el comunicado.

Una de las sorpresas más recientes es la participación como coach de la cantante mexicana Alejandra Guzmán quien se pronunció por primera vez sobre esta nueva responsabilidad en su carrera artística de descubrir a quien podría llegar a ser el próximo ídolo de la música latina.

Conocida como la “Reina de Corazones”, Guzmán aseguró que se siente muy emocionada de poder unir su talento al de Luis Fonsi y el de otros dos artistas que por ahora no han sido anunciados y señaló que está dispuesta a cualquier cosa con tal de resultar ganadora de la competencia musical.

“Es un honor ser coach de esta prestigiosa competencia de canto que nos permitirá ser testigos del descubrimiento de “La Voz”, la voz ganadora de la primera edición en la televisión hispana de los Estados Unidos. ¡Estoy lista para ganar!”, señaló Alejandra, quien visitó el foro de “Despierta América” la semana pasada para hablar de sus próximos planes.

Las audiciones son para personas mayores de 18 años, la cadena Telemundo tiene varias restricciones y recomendaciones, los organizadores piden que los participantes se registren en este enlace www.lavozcasting.com

En su página web, los organizadores recomiendan que los participantes sigan estos consejos:

Telemundo anunció que las audiciones para ‘La Voz US’ se llevarán a cabo a lo largo de este mes en diferentes ciudades de los Estados Unidos: el 14 de julio en Chicago, el 21 de julio en San Antonio, Texas y finalmente el 28 de julio en Miami.

🔥¡El casting de #LaVozUS es en Nueva York el 7 de julio! ✌🏼 New York Hilton Midtown, 1335 Avenue of Americas, New York, NY. 10010, a las 7AM.🎤¡Inscríbete en https://t.co/ojSEYmXtYO! 🔥 pic.twitter.com/2V7UaE19HB

— La Voz US (@LaVozUS) July 5, 2018