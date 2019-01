La Voz se escuchará en español por primera vez en Estados Unidos y con coaches de lujo

Por primera vez en sus 11 años de historia, The Voice, el popular programa de NBC, tendrá su versión en español para adultos (La Voz) y su objetivo es encontrar al mejor vocalista latino del país.

Alejandra Guzmán, Carlos Vives, Luis Fonsi y Wisin son los cuatro coaches que seleccionarán a sus cantantes favoritos y los prepararán para que avancen las etapas hasta llegar al triunfo.

Desde hace unos meses los productores de La Voz realizaron audiciones a cantantes mayores de 18 años en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Antonio, Miami y Puerto Rico.

La mecánica de la competencia, que arrancará el 13 de enero por Telemundo, consiste en cuatro etapas: Audiciones a Ciegas, Las Batallas, Shows en Vivo -donde el público votará por sus favoritos- y El Ganador.

En una conferencia vía telefónica con varios medios de prensa nacionales, incluyendo MundoHispánico, Alejandra Guzmán y Luis Fonsi hablaron acerca del programa.

MH: ¿Qué esperan de La Voz en español?

AG: Yo espero encontrar entre tanta diversidad de latinoamericanos voces que me hagan sentir emoción, que me pongan la piel chinita, que tengan algo con lo que yo pueda trabajar y poderles mostrar algo de lo que me han enseñado las tablas. Estoy muy emocionada de tener a estos compañeros como coaches, como rivales en La Voz porque cada uno tenemos una personalidad y una historia distinta, todos hemos luchado por estar en la música y es muy fluido todo lo que ha pasado entre nosotros gracias a la química que hay entre los cuatro.

LF: Yo espero pasarla bien y celebrar lo mejor de la música latina. Creo que ya hacía falta en este formato que ya todos conocemos, los cuatro coaches hemos hecho La Voz en diferentes países. Yo lo he hecho en varios países, pero hacerlo aquí en los Estados Unidos me llena de ilusión porque yo vivo acá y aquí no se trata solo de una bandera, se trata de muchas, se trata de unir fuerza como latinos, de celebrar nuestro idioma en un momento muy importante que estamos viviendo. La música latina está en su mejor momento.

“Es bueno también tomarse su tiempo para devolverle a la música lo que nos ha dado, lo tanto que nos ha dado, entonces cómo no nos vamos a tomar el tiempo para darle la oportunidad a los nuevos talentos en La Voz”, Alejandra Guzmán, cantante mexicana

PRENSA: ¿Qué los va hacer presionar el botón?

AG: ¡Ay, ay, ay! Pues algo mágico, una voz mágica que nos haga sentir que puede ser La Voz, que puede ser un artista grande, que puede llegar a ser feliz, realizar su sueño.

LF: Definitivamente esto ya no se trata de cantar bien o mal, buscamos ese momento mágico, buscamos ese momento como dijo Alejandra hace un ratito que se te eriza la piel, que uno se emociona, que uno empieza, yo por lo menos soy de los que empiezo a moverme, a bailar, me trepo en la silla, y la mano se me escapa y sin pensarlo aprieto el botón. No es tanto de tecnicismo o de género, en realidad no lo pensamos, yo creo que el corazón nos lo dice.

MH: ¿Qué aprendieron de sus experiencias en otras versiones de La Voz, y cómo va a ser su estrategia para ganar?

LF: Haber hecho La Voz en otros países nos ayuda a entender mucho más el formato del programa. Uno entiende el formato, pero los talentos y los coaches son diferentes, así es que es como empezar de cero. No es lo mismo hacer La Voz México, en mi caso yo hice Chile y España. En este caso estamos escuchando una música multinacional de diferentes colores y sabores, eso hace que la competencia sea diferente, que sea más difícil juzgar. El hecho de que nosotros cuatro representamos a cuatro géneros completamente diferentes, también lo hace super divertido.

AG: En esta Voz hay un botón diferente, hay una jugada muy distinta porque los coaches tenemos un boqueo para cada uno y eso nos ha dado más diversidad para que el programa tenga más guerra entre nosotros y pueda haber más tácticas de juego. Tenemos voces de toda Latinoamérica y un escenario lleno de banderas, lleno de lenguajes; entonces yo creo que va a ser mucho más intenso y divertido e interesante porque puede haber de todo y yo estoy lista para escuchar y llevarme lo mejor.

“En La Voz, que es un programa familiar muy positivo, además de pasarla bien, de competir y ganar, lo que queremos es celebrar la música, eso es muy importante”, Luis Fonsi, cantautor puertorriqueño

MH: ¿Qué significa para ustedes hacer un espacio en sus agendas y venir a participar en el concurso para darles una oportunidad a estos chicos y echarlos a volar?

AG: Pues eso, poder darles la oportunidad a otras personas de ser estrellas, de cumplir sus sueños y de poderles dar una que otra idea para poder mejorar su presentación, pero sí es muy poco el tiempo que tienen, es un minuto y medio, y al final uno tiene esa responsabilidad.

LF: Además de apoyar el talento que de por si es bonito, para nosotros es gratificante ayudarlos a que triunfen. Creo que para el público va a ser una experiencia muy linda, graciosa, divertida, y difícil en algunos momentos cuando tengamos que despedir a los participantes.