Adamari López presumió que de los coaches de La Voz al que más conoce es a su exposo Luis Fonsi y por eso, se atrevió a revelar algunos de sus más escondidos secretos.

“Bueno es el más que conozco de todos, aunque los conozco a todos”, aceptó la conductora Adamari López ante las cámaras de Un Nuevo Día.

“Sé que es muy detallista y que le interesa mucho el sentimiento y la voz de cada uno de los participantes”, reveló Adamari López sobre Luis Fonsi y la forma en que ella piensa que va a actuar como coach de La Voz.

Por eso se atrevió a opinar: “Así que sé que hará un excelente trabajo, como siempre”.

Adamari López y Luis Fonsi: Cuándo y dónde ver La Voz por Telemundo

Cabe recordar que, el programa arranca este domingo a las 9/8 C por Telemundo, teniendo como coaches además de Luis Fonsi, a la mexicana Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives.

En pleno programa en vivo de Un Nuevo Día, Adamari López no tuvo reparos en hablar de su ex Luis Fonsi, a pesar de su dolorosa separación en el año 2009.

Mientras Adamari y Marco Antonio Regil conducían el programa desde el set de La Voz, la boricua fue testigo de la entrevista que le hizo su compañera Rashel Díaz a Luis Fonsi, y todo sin perder la gran sonrisa que la caracteriza.

Durante la entrevista, Fonsi confesó que lo más difícil de su papel como coach en La Voz es “decirle que no a alguien”.

El intérprete de ‘Despacito’ adelantó que no sabe actuar y por eso, cuando se emocione la gente lo va a saber: “Si algo me gusta, me trepo en la silla, empiezo a brincar, de verdad que me vuelvo loco”.

A la par de La Voz USA, Luis Fonsi también participa como coach de La Voz España, en la mismísima tierra de su actual esposa, la modelo española Águeda López.

