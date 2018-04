В интервью “Rolling Stone” @therock раскрыл подробности продолжительного конфликта с главной звездой франшизы «Форсаж» @vindiesel. Актер признался: ему понадобилось время, чтобы разобраться в проблемах, и при этом добавил, что не уверен, будут ли они работать вместе и дальше. О назревающем конфликте между мускулистыми и лысыми актерами стало известно в 2016 году, когда Джонсон опубликовал пост в #Instagram, где назвал некоего коллегу по съемкам «любителем». Позже выяснилось, что речь идет о Дизеле. Конфликт стал особенно заметен после выхода «Форсажа 8», где Дизель и Джонсон не появлялись в одном кадре. Джонсон подтвердил, что актерам пришлось сниматься в блокбастере по отдельности. «Все правильно. Нас в кадре вместе нет, — говорит актер. — Мы с Вином несколько раз общались, включая важный разговор лицом к лицу в моем трейлере. Тогда я понял, что у нас с ним принципиально разные подходы к кино и сотрудничеству. Мне потребовалось время, но я рад, что теперь все понятно. Независимо от того, будем мы дальше работать вместе или нет». Проблемы между Джонсоном и Дизелем отчасти начались из-за продюсерской компании бывшего рестлера, которая, как считают некоторые актеры, захватила контроль над франшизой. Последней каплей стал спин-офф с героями Джонсона и @jasonstatham. Студия #Universal решила выпустить самостоятельный проект в 2019-м, из-за чего «Форсаж 9» уехал на апрель 2020-го. Дизель даже пытался помешать запуску картины, но безуспешно. В итоге актерам удалось достигнуть шаткого перемирия. «Сейчас я занят работой над спин-оффом. Хочу, чтобы он получился как можно лучше, — продолжает Джонсон. — Желаю Вину всего хорошего и не держу зла, потому что мы во всем разобрались. Хотя сотри там про „не держу зла“. Оставь только, что мы разобрались». В 2018 году зрители смогут увидеть Джонсона в фильмах «Небоскреб» и «Рэмпейдж». _________ #DwayneJohnson #ДуэйнДжонсон #TheRock #DwayneTheRockJohnson

