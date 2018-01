Luego de haber pasado unas divertidas vacaciones en Disneyland junto a su hijo, Erika Buenfil está más decidida que nunca a empezar el año con mucha energía; sin embargo, nunca se imaginó que en su intento por cumplir el propósito de hacer ejercicio se vería envuelta en una penosa situación que terminó siendo una anécdota sumamente divertida.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz contó que mientras se encontraba en el gimnasio, un señor de la tercera edad la interrumpió para decirle de forma muy educada que su pantalón estaba roto y que, supuestamente, se alcanzaban a ver sus partes íntimas; sin embargo, todo fue una confusión debido al color de la tela.

“Estaba en el gym y viene un viejillo muy curioso y me dice: “Con todo respeto, pero su pantalón está roto de la parte de abajo”. Salí súper apenada de ahí, por suerte ya había terminado de hacer ejercicio. Me revisé en el coche, ¡y no estaba roto! Lo que pasa es que mi malla es de colores y justo ahí quedaba un color piel”, escribió Erika junto a un emoji de ella en caricatura riendo a carcajadas.

Buenas noches. ❤️ A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50) on Jan 3, 2018 at 8:00pm PST



Y concluyó diciendo: “El viejo pen…. no sé qué se imaginó, póngase lentes aparte de viejo, morboso y ciego, Jajajaja, feliz jueves”.

Dandole. Gym A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50) on Jan 10, 2018 at 4:07pm PST



Por fortuna para la también cantante de 53 años todo fue un malentendido provocado por los colores de su maya, pero eso sí, generó más de una risa en sus casi 200 mil seguidores: “Jajaja a ese viejo le falta unos lentes mi reina hermosa”, “saludos no hagas caso a ese ruco morboso”.

Qué pasará qué misterio habrá? A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50) on Jan 10, 2018 at 10:57am PST



“Los viejitos son los más fijados, y re coquetos, ya no tendrán dientes pero siempre sonrientes”, “ha deber pensado que no traías calzones jajajaj viejo ciego”, “Jajajaj Dios hagamos una recolecta para comprarle unos lentes a ese viejo”, comentaron algunos usuarios.



Aunque hubo un seguidor de Buenfil quien opinó que la observación del señor no sabía sido malintencionada: “Ay que feo té expresas del viejito, te dijo con todo respeto, el creía que te estaba haciendo un bien, güera hermosa por favor”.

En el aspecto profesional, la regiomontana comienza el 2018 con el pie derecho gracias a su papel protagónico en la obra de teatro “El Padre”, puesta en escena que se presenta en un teatro al sur de la capital mexicana y en donde comparte créditos con don Ignacio López Tarso, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez. (Con información de Mezcalent.com)

Bonito día. Una publicación compartida de Erika buenfil (@erikabuenfil50) el Ene 8, 2018 at 12:50 PST