Atrás quedó la niña. De la joven que se hizo famosa al viralizarse la invitación de su fiesta de quinceaños en La Joya, San Luis Potosí, poco queda, porque Rubí Ibarra García, en su faceta de cantante ha decidido explotar su lado sexy… y lo está logrando.

En la nuevas fotos que compartió la joven mexicana demuestra que ya no es una niña. Y es que aparece con un entallado vestido que la aleja de la imagen de adolescente a la que tenía acostumbrados a sus fans.

Rápidamente los usuarios cayeron a sus pies: “Estás hermosa”, “Estás creciendo demasiado, no olvides que una gran artista es hermosa por dentro y por fuera, sigue siendo excelente persona no dejes que nadie te cambie a menos que sea para mejorar”, “Me da mucho gusto que sigas creciendo Rubí y vas a ver que cada vez va haber menos gente tóxica tú solo comprométete con lo que te gusta y punto”, “Muy bonita yo creo k llegarás muy lejos niña bonita”, “Me encanta tu vestido! Guapísima!!!!”.

Muchos comprendieron que ya no es la quinceañera que todos conocieron: “Mujer exitosa llena de éxitos, eres una mujer muy hermosa, Te quiero”, “Wuaooooo eres toda una mujer muy hermosa”.

En una reciente entrevista para el diario Reforma, Rubí habló de los rumores de si se había operado el busto: “Mira, te voy a ser sincera, sí me gusta (el vestuario)… yo vengo de un rancho, tampoco soy de usar estas cosas. Cuando me pusieron este traje dije: ‘¡wow, está muy bonito!, me veo diferente, me siento un poco incómoda porque no estoy acostumbrada a este tipo de vestuarios, pero me encanta”, expresó la ahora novel cantante.

Se le cuestionó entonces si sus atributos eran naturales y aseguró que sí.

“Es que levanta mucho”, comentó al referirse al traje que usó en un palenque hace unas semanas.

Abrirse camino en el mundo de la música, expresó Rubí, no le ha sido fácil porque así como hay gente que la acepta, también tiene sus detractores.

Señaló que hay mucha gente que lucha todos los días por alcanzar sus sueños y en su caso, la oportunidad le llegó muy rápido y así la tomó.

“Te voy a ser sincera, sí me ha costado un poquito de trabajo, nunca los vas a tener contentos, hay público diferente, hay personas que me quieren y personas que no. Como a cualquier persona que le cuesta trabajo, a mí también me cuesta”.

El título de “la quinceañera más famosa”, comentó que quiere dejarlo atrás porque eso ya pasó y quiere que la tomen en serio como cantante.

“Los quinceaños ya, pasó. Quiero que ahora ya no me conozcan como ‘la quinceañera más famosa’, sino como una persona que canta”, expresó Rubí, quien fue invitada a participar en el Teletón de Honduras en diciembre.

Su gusto por la cantada, explicó, lo tiene desde niña, gracias a que lo heredó de sus padres.

“El canto lo tengo de mi papá, quien estuvo en un grupo musical con unos tíos míos, no sé por qué ya no está el grupo, y lo tengo también de mi mamá, ella canta muy bonito”, aseguró.

🦋❤️🦋❤️ #MiVidaEresTu A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Jan 25, 2018 at 12:41pm PST

“Desde que yo estaba pequeña siempre cantaba en fiestas familiares o eventos escolares. Siempre me gustaba participar. Antes era diferente, ahora es un poco difícil porque no sabes cuál va a ser la reacción de la gente, si lo va a tomar bien o mal”, expresó Rubí, quien promociona el sencillo “No Quiero Nada”. (Con información de Agencia Reforma).