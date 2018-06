Mi papi me sentó sobre sus rodillas y me dejaba desayunar con el… aunque sabía que iba a estornudar y arruinar el desayuno cada semana. Aún no sabíamos que tenía alergia a su loción. Cada mañana extendía mis brazos hacia el, y todo me recibía. Misericordia. Mi padre me enseñó misericordia. Mi padre me preguntaba que iba ser cuando era grande… astronauta! Y el me apoyo, en esa y todas mis ideas locas. Poder. Mi padre me enseñó poder….. crecí y deje de pensar que mi papi era “cool”. Deje de correr hacia sus rodillas. Deje de decirle mis sueños. Jure que nunca me casaría con un cantante o fotógrafo…. años después… veo que mi esposo… un excelente padre… es cantante y fotógrafo… como mi papi. Papi siempre será cool. Siempre será mi daddy. Sus reinas lo aman. ….. mi husband… is an amazing father… it’s hard to find him in pics because he is always taking them… he is behind the scenes making sure all of us shine… he teaches the kids music, self love and awareness. Mercy… he has taught us all mercy. He didn’t need to be Kassey’s dad… she already has a great one… he just wanted to be her friend. Thank God I finally chose correctly….. thank you for being the Daddy we all needed. #diadelpadre #fathersday @pedroriveramusic @abelsworship

