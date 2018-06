“Ahora llámenme Larry prodigio”, fueron las palabras con las que Larry Hernández incursionó al mundo de las predicciones mundialistas.

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante presumió de su atinado pronóstico para el encuentro de la selección mexicana frente a Corea.

El resultado propuesto por Hernández se realizó durante el programa radiofónico ‘I Heart Latino’, conducido por Enrique Santos.

TE PUEDE INTERESAR: Video de Chiquis Rivera desnuda impacta las redes sociales (VIDEO)

En la primera parte del video que compone el post del artista, Larry comienza diciendo:”Ya no me llamen Larry Hernandez, ni el rey del reality, ahora llámenme el Larry prodigio, porque miren dos uno y aquí está la prueba”.

Mientras que en la segunda parte Larry predice que la selección Azteca “va a quedar dos a uno” frente Corea.

Larry Hernández pide que le dejen de llamar el rey del reality

Las reacciones no tardaron en aparecer: “Siempre estás correcto”, “eres un Dios”, “¿Eres brujo?”, “ahora Larry es el indio mansonico se la sabe de todas”, “Larry prodigio, él sabe todo”, “qué buen pronóstico, mi prodigio”.

No faltó quien aprovechara la oportunidad para bromear al respecto: “El Rey del reality que no invente , él solo se dice así, que chiste”, “¿Larry prodigio,como me irá en el año que viene?”, “nada más que no se les ocurra quemar una bandera de Corea, que ellos nos andan quemando el país entero”, “¿ya ves? como quiera ya tienes otra oportunidad de trabajo”.

ES TENDENCIA: