Lo mejor está por venir!!! Este es apenas el comienzo, hoy es el primer día del resto de tu vida! Échale ganas! Que nadie te diga que no puedes! #SiSePuede #CeciliaRamirezHarris #ElDiarioDeMiDetox #MiAyuniIntermitente

A post shared by Cecilia Ramirez Harris (@ceciliaramirezharris) on Jul 26, 2018 at 10:12pm PDT