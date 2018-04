La exconductora de Televisa espectáculos, Verónica Gallardo utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre el difícil momento por el que atravesó hace algunos días, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La periodista de espectáculos conocida por su participación en el programa de radio ‘Todo para la Mujer’, compartió varios videos y no pudo contener el llanto tras los fuertes dolores que le provocó una hernia.

“Cuando mi hijo nació no me dolió, y ahora no voy a tener un hijo, voy a tener una hernia, ya lista para operarme, yo necesito curarme, es un dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo, que todo salga bien, que Dios guíe las manos de mis doctores”, comentó Gallardo llorando en una cama.

No le deseo este dolor a nadie A post shared by Veronica Gallardo (@vero1gallardo) on Apr 3, 2018 at 11:20am PDT

En otro de los videos, antes de ser intervenida, Verónica compartió un momento con su esposo asegurando que tenía hambre, y aunque su pareja trató de bromear con ella, los dolores se hicieron presentes de nuevo y provocó que se quejara.

Los fanáticos de la periodista se solidarizaron con su difícil momento dejandole mensajes de apoyo: “Ánimo vero es pasajero y pronto estarás bien”, “Que te recuperes pronto!”, “Espero que te recuperes muy rápido. Ánimo y échale ganas”.

TE PODRÍA INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Horas después de la operación, la comunicadora informó de su estado de salud: “La operación salió bien, fue una emergencia como les comenté, no la veía venir… pero bueno, el dolor sigue siendo igual, nada más cambiamos de sentido, hagan de cuenta que sentía que me enterraban un cuchillo y ahorita tengo una piedra con lumbre, pero todo pasa, al menos no hubo peligro, ya al menos salí…”, dijo Verónica.

Gracias 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 A post shared by Veronica Gallardo (@vero1gallardo) on Apr 3, 2018 at 7:18pm PDT

Y posterior a la operación y ya en etapa de recuperación, agradeció las muestras de cariño de familiares, amigos y fanáticos.