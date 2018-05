A tan solo días de que recibiera duras críticas por su apariencia, Chiquis Rivera se reivindica y levanta pasiones en Instagram.

Apenas hace cuatro días la cantante fue atacada, pero fueron sus propios fans quienes compartieron una imagen donde luce su trasero en todo su esplendor.

Una página de su club de fans llamada Boss Bee Nation, mostró a

la mayor de las hijas de la ‘Diva de la banda‘, luciendo un ajustado atuendo transparente con la que cerró la boca de sus haters.

Tras mala pasada en las redes, Chiquis Rivera reconquista a sus seguidores

En el post se le aprecia con el conjunto y ella de perfil, lo que hace resaltar su exiberante retaguardia.

La foto fue tomada antes de su presentación en un concierto privado para una estación de radio.

Sin embargo fue su trasero lo que enloqueció a miles de seguidores.

Comentarios como “(por) eso anda Lorenzo todo sonso (por) tremendo traserón”, “Pin… Nalgona, ya te extraño”, “BABY NALGONA”, “Tremendas nalgas”, aparecieron rápidamente en el post.

Pero hubo otros que no estuvieron muy de acuerdo en su atuendo: “Se le ve muy vulgar , le he visto en otras fotos y tiene mejores estilo de ropa”, “Vulgar como puede vestirse así?”, “Seamos sinceros no se ve bien con esa ropa …. una crítica no hace daño más hace daño cuando dices que se ve bonita y no es verdad”.

No faltó quien aprovechara para decirle que luce muy bien.

“Que hermosa te ves te amo y te quiero”, “Tan hermosa como siempre!!”, escribieron algunos seguidores.

