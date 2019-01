Cuando intentaba regresar a su casa en Portland a bordo de un autobús Greyhound, luego de ofrecer un show en Spokane, el conocido comediante Mohanad Elshieky fue detenido por agentes de la Migra, quienes a pesar de que tiene asilo político lo tacharon de “indocumentado”.

El mismo comediante de origen libanés contó su amarga experiencia a través de su cuenta de Twitter, donde denunció el trato que recibió por parte de los agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Esta mañana (27 de enero), los agentes de ICE subieron a mi autobús de Greyhound que se dirigía de Spokane a Portland. Caminaron antes de pedirme a mí y a algunos otros que salieran, tomaron mis documentos y me interrogaron durante unos 20 minutos, luego afirmaron que mis documentos eran falsos y que soy ‘ilegal’”, escribió el comediante.

Cuando Mohanad les explicó que Estados Unidos le concedió el asilo y un permiso de trabajo, “me dijeron que estaba mintiendo y que esto podría ser falsificado”.

This morning, ICE agents got on my Greyhound bus that was headed from Spokane to Portland. They walked around before they asked me and few others to step outside and took my documents and interrogated me for around 20 mins then claimed my papers were fake and that I’m “illegal”.

