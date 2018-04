Luego de varias semanas de especulaciones de ‘supuestos’ problemas entre el matrimonio tan querido de Priscila y Gustavo Ángel ‘El Temerario’, una imagen dio a conocer el estado de su relación.

Los rumores de los problemas iniciaron cuando Priscila dejó de compartir fotografías con su esposo ‘El Temerario’ en su cuenta oficial de Instagram.

Además de lo anterior, la cantante cristiana comenzó a publicar fotos de sus encuentros con varios hombres como Luis Fonsi y el futbolista Jared Borgetti, pero ninguna instantánea con su esposo por lo que se especuló que había un distanciamiento.

Sin embargo, este día compartió una fotografía con Gustavo Ángel en donde acabó con los rumores de problemas, pues escribió: “¿Qué es ser una ( un ) buen espos@? Es ayudar a mi espos@ a ser la mejor versión de sí mismo”, imagen de sus vacaciones por Israel, en el Monte del precipicio.

La fotografía de Priscila y ‘El Temerario’ lo dice todo

En la fotografía se puede ver a la pareja de cantantes encima de un monte con una vista espectacular y abrazados viendo hacia el paisaje.

Rápidamente los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar: “Bellos me encantan dios los bendiga”, “Qué linda pareja que Dios los bendiga, siempre bella”, “Qué bonita pareja, los admiro aunque me robaste a Gustavo te admiro! Es broma”, “Qué bellos, me encantan, reflejan tanto amor, confianza y tranquilidad”.

Y una de sus fanáticas le hizo una pregunta muy personal: “Platícanos Priscila… ¿cuál te estaría cantando el Temerario al oído? Como fans de ustedes tenemos curiosidad si te dedicó algo de sus éxitos y tu alguno de los tuyos.