La historia detrás del divertido meme de Justin Timberlake ‘it’s gonna be may’

A principios de los 2000, el grupo NSYNC lanzó la canción ‘It’s gonna be me’ que muchos años después, y en la era de Facebook, se tomó las redes sociales como ‘It’s gonna be may’ por la forma en que Justin Timberlake pronuncia la palabra ‘me’ que se confunde con ‘may’ (mayo). Hoy te contamos la historia detrás de este divertido meme para despedir el mes de abril.

Según relató News 96.5 WDBO, todo comenzó cuando un usuario de Tumblr publicó en abril 30 del 2012 una foto de un calendario en esa fecha junto a la imagen de Timberlake sonriendo de forma extraña, tal y como se veía en aquella época en la que sus rizos eran famosos. El usuario insertó dentro de la imagen, la leyenda: ‘It’s gonna be may’ (va a ser mayo).

Desde entonces, cuando las personas abren sus cuentas de Facebook o Twitter en abril 30 pueden ver sus muros inundados de diferentes memes con la imagen del vocalista y líder de NSYNC. El propio Justin Timberlake recibió con buen humor este fenómeno hace dos años al publicar en su cuenta de Twitter: “Todo el mundo…realmente va a ser mayo!” “probablemente no, verdad?”, con el hashtag #canyoumemeyourself.

El artista ha asegurado que no puede tomar crédito por la popularidad del meme, pues fue Max Martin, compositor del tema, quien lo hizo cantar la palabra ‘me’ de esa manera. “Yo creo que el solo quería que sonara como si fuera de Tennessee“, dijo Justin Timberlake a la estación de radio londinense Capital FM.

Everybody… It is ACTUALLY GONNA BE MAY!#canyoumemeyourself Probably not, right? — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 29, 2016

Hoy Justin Timberlake y los demás miembros de NSYNC recibirán un reconocimiento

A propósito de esta recordada ‘banda de chicos’ de los 90 y principios de la década de los 2000, hoy Justin Timberlake, Joe Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y JC Chasez recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus logros. Los artistas estarán también en compañía de otras ‘bandas de chicos’ legendarias como ‘New Edition’ y New Kids on the Block’, según reportó Billboard.

La ceremonia, que reconocerá el trabajo de estos 5 artistas, coincide con el vigésimo aniversario del lanzamiento del álbum debut homónimo de NSYNC que presentó los ya clásicos “I Want You Back” y “Tearin ‘Up My Heart”.

