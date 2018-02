La hija del cantante mexicano José José finalmente rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre y de la abrupta decisión de viajar a Miami para internarlo.

Marysol Sosa concedió una entrevista para el programa ‘Un Nuevo Día’, de la cadena Telemundo en la que aseguró que ‘El Príncipe de la Canción’ se encuentra curado y en recuperación y aclaró que la decisión de internarse en Miami fue del propio cantante: “Él tomó la decisión de irse, no fue en ningún momento una situación en la que nos amarraron a la pared y todo pasó”.

También dijo que la noticia estuvo malinterpretada por la prensa: “No sé como se dio por el manejo de la prensa porque el señor había estado como muy bien guardado, pero más allá de todo, el señor quiso irse y se fue”.

Pese a lo anterior, Sosa dejó entrever que todo se dio de una manera abrupta y ella no estuvo de acuerdo en su internamiento en Miami: “Él no estaba en las mejores condiciones para viajar. Un día antes de su salida, el médico que lo operó y le quitó su tumor aquí en México, lo vino a ver y le dijo que en un par de meses iba a estar bien, por lo que yo consideré la decisión de irse muy abrupta; a mí me daba mucho miedo el viaje, pero gracias a Dios ya que llegaron, tuve un mensaje que todo estaba bien”.

Marysol fue tajante al asegurar que nunca se le pidió parecer en el traslado de su padre a un hospital de Miami: “No supe a dónde se fueron ni a dónde llegaron, no es mi estilo el meterme en cosas cuando finalmente se me pide que no me meta”.

Comentó que pudo hablar para el día de cumpleaños del cantante y lo escuchó muy bien, sin embargo cuando las conductoras de ‘Un Nuevo Día’ le cuestionaron sobre su cercanía con su padre, Marysol se limitó a decir que existe comunicación entre la familia, sin dar más detalles.

Cerró su entrevista precisando que en cuanto tenga tiempo, viajará a Miami para ver personalmente a José José.