En estos momentos, la periodista Barbara Bermudo está en boca de todos, y eso gracias a una reciente fotografía en la que se le observa luciendo como si fuera toda una jovencita.

La puertorriqueña quien cuenta con 42 años, realizó un post hace cinco días en el cual mostraba una imagen suya, pero esta vez con la peculiaridad de que pareciese tener 20 años menos, ya que se observa encima de un camastro de lo que seguramente es un resort, luciendo un semblante super juvenil.

Para algunos usuarios, la jovialidad del rostro de la que fuera presentadora de Primer Impacto se debe a la falta de maquillaje: “Luces bien jovencita sin maquillaje”, “Qué hermosa, casi no te reconocía tuve que acercar la pantalla para saber quién eras, definitivamente te ves mucho más bonita sin maquillaje y más joven”.

La fotografía fue acompañada del siguiente mensaje: “El reloj me dijo: Valora, cada minuto cuenta. La ventana me dijo: Observa … disfruta lo maravilloso que hay en el universo. El calendario me dijo: Actualízate…vive el presente. El espejo me dijo: auto-examínate antes de actuar. El piso me dijo: Arrodíllate y nunca te olvides de orar a Dios”.

A tan solo cinco días de haber aparecido, la fotografía de Bermudo quien recientemente anunció su próximo regreso a la pantalla chica, cuenta ya con casi 25,000 Likes.

“Luces maravillosamente bella”, “Qué hermosa”, “Eres un amor, sobre todo muy linda y humilde, saludos”, “Con todo respeto, está muy buena y hermosa”, fueron algunos de los comentarios que también se hicieron presentes en tan cautivadora imagen.