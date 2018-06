Tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Danilo Carrera su pareja Ángela Rincón rompió el silencio.

Las especulaciones de un romance entre Danilo y su compañera en ‘Hijas de la luna‘, Michelle Renaud se dispararon luego que la mexicana confirmó su divorcio de Josué Alvarado.

Por su parte la pareja de Danilo reveló en su blog personal que “últimamente su vida ha sido como una montaña rusa”.

La también actriz Venezolana escribió: “Últimamente mi vida ha sido algo así como una montaña rusa. Vivir a través de diferentes emociones, un corazón herido, reubicar mi vida, volver a conectarme con viejos amigos y conocer gente nueva”.

Rincón confesó algo que siempre ha estado en su vida y que le ayuda en dificiles momentos como estos.

“En medio de todos estos sentimientos, descubrí que la música siempre está ahí para arreglarme, es mi escape”, puntualizó.

También reveló como es uno de su rituales mañaneros los cuales acompaña con música.

“Esta mañana, me levanté un poco del borde. Creo que podemos llamarlo, ‘Monday Blues’. Me desperté, me duché, me maquillé, rocié mi perfume favorito y luego lancé mis canciones favoritas, escuchar la música me pone de pie, me hace bailar y saltar por la casa. Me llené de gran energía”, compartió.

Agregó que para sus melodías favoritas juegan un papel terapéutico en su vida.

“Lo veo como una especie de meditación, pero obviamente no tan tranquilo”,escribió.

En el mismo texto develó cuales son las canciones que más le suben el ánimo.

“Claro, me gustan las canciones que son románticas y tienen un ritmo más lento, pero en realidad no son mis favoritas para hacerme sentir poderosa y fuerte”.

Según informó el portal de ‘Univisión‘ el escrito de la venezolana fue publicado un día antes de que una revista mexicana relacionara su pareja con Renaud.

Mientras que en historias de Instagram Ángela escribió el siguiente mensaje.

“Está de moda el ‘aprender a soltar’, que ahora casi nadie se preocupa por aprender a sostener”, publicó.

