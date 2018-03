En recientes horas de este jueves la periodista María Celeste Arrarás compartió con sus seguidores que no estaría presente en su programa ‘Al Rojo Vivo’ a causa de una enfermedad que la tiene en cama.

La puertorriqueña hizo el anuncio por medio de su cuenta de Instagram, en donde compartió una imagen suya dando los detalles del mal que la aflige.

“Hoy no estaré en el programa porque me pego un catarro/gripe que me tiene en cama, por suerte no es influenza así que espero estar pronto con ustedes”, escribió Celeste en su publicación.

Rápidamente sus seguidores de la red social que llegan casi al millón escribieron con los mejores deseos: “Que te recuperes pronto hermosa”, “Te vamos a extrañar, pero necesitas reposo para recuperarte y volver más fuerte, cuídate y feliz día de la mujer”, “Pronta recuperación”, “Que te mejores mi linda”, “Descansa y recuperate pronto”, “Que te mejores muy pronto bendiciones”, “Espero que te mejores pronto mami, te mando un abrazo con mucho cariño”.

Y como era de esperarse, no faltó quien le sugiriera a la comunicadora algún remedio casero para su pronta recuperación: “Tómate un agua panela con queso para que te mejores”, “Con mucho caldito de pollo, tomar limonadas calientes y unos días de reposo la tendremos nuevamente”, “Te deseo pronta recuperación y toma té de jengibre con miel”.