Buenos días mi gente bella! Días tranquilos, pero sin detenerme, anoche una gran celebración 🎉 en el mundo del séptimo arte. Por acá en Los Angeles muchas fiestas, Presentaciones y un poco de networking como lo llaman aquí. Para obtener resultados diferentes sólo debemos hacer, estar, pensar y actuar diferente. Estar en constante movimiento nos garantiza tres Grandes aciertos, el aprender, el auto conocimiento y el valorar tanto lo bueno como lo malo. A seguir caminando, trabajando de igual forma no tenemos otra opción. Feliz inicio de semana. #AliciaMachadoActress #AliciaMachadoProducer @aliciamachadobrand @mamissolasoficial

A post shared by Alicia Machado🎭💋 (@machadooficial) on Mar 5, 2018 at 11:58am PST